‘Bağımsız KKTC’nin yanında olacağız’

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınması için her zaman KKTC'li kardeşlerinin yanında olacaklarını söyledi. Aliyev, Bakü'de, ADA Üniversitesi'nde düzenlenen, 44 ülkeden 80'den fazla uzmanın katıldığı "Yeni Dünya Düzenine Doğru" başlıklı uluslararası foruma katılarak konuşma yaptı. KKTC ile ilişkileri de değerlendiren Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la temas halinde olduğunu söyledi. Aliyev, Azerbaycan olarak KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na (TDT) gözlemci üye olmasında aktif rol oynadıklarını, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı TDT'nin Şuşa'da düzenlenen Gayriresmi Zirvesi'ne davet ettiğini hatırlattı.