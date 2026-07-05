Bağımsızlık Günü kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü: Havai fişek yolcu uçağına çarptı

"YAĞMURUN KUTLAMALARI ENGELLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava koşulları ne olursa olsun program kapsamında konuşmasını yapacağını duyurdu.

Trump, "Fırtınalar her duruma şans, ayrıca olayları biraz daha heyecanlı hale getirirler. Bekleyeceğiz, sabah saat 2.00 veya bir saat sonra olması fark etmez. Geçecek gibi görünüyor, her zaman geçer. Ne olursa olsun orada olacağım." ifadelerini kullandı.

Gece geç saatlere kadar dışarıda kalsalar bile konuşmasını gerçekleştireceğini belirten Trump, "Yağmurun 250. yıl kutlamalarımızı engellemesine izin vermeyeceğim." dedi.

Trump'ın yerel saatle 22.00 civarında Ulusal Anıt Alanı'nda toplanan katılımcılara 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla hitap etmesi bekleniyordu.