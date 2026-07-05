Bağımsızlık Günü kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü: Havai fişek yolcu uçağına çarptı
ABD’nin başkenti Washington’da, ülkenin 250. kuruluş yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları şiddetli fırtına nedeniyle kesintiye uğradı. Tahliyenin ardından saatler sonra yeniden başlayan etkinliklerde geceye 850 bin havai fişekle gerçekleştirilen dev gösteri damga vururken, ateşlenen havai fişeklerden birinin yolcu uçağına isabet etmesi büyük endişe yarattı.
ABD'nin başkenti Washington DC'de, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında Ulusal Anıt Alanı'nda toplanan katılımcılar, şiddetli hava koşulları tehdidi nedeniyle Gizli Servis ve Ulusal Muhafızlar eşliğinde alandan uzaklaştırıldı.
Yetkililer, katılımcılara yakın binalarda sığınak aramaları çağrısında bulunurken, etkinlik kapsamında düzenlenmesi planlanan "Amerika'ya Selam" hava gösterileri de iptal edildi.
"YAĞMURUN KUTLAMALARI ENGELLEMESİNE İZİN VERMEYECEĞİM"
ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava koşulları ne olursa olsun program kapsamında konuşmasını yapacağını duyurdu.
Trump, "Fırtınalar her duruma şans, ayrıca olayları biraz daha heyecanlı hale getirirler. Bekleyeceğiz, sabah saat 2.00 veya bir saat sonra olması fark etmez. Geçecek gibi görünüyor, her zaman geçer. Ne olursa olsun orada olacağım." ifadelerini kullandı.
Gece geç saatlere kadar dışarıda kalsalar bile konuşmasını gerçekleştireceğini belirten Trump, "Yağmurun 250. yıl kutlamalarımızı engellemesine izin vermeyeceğim." dedi.
Trump'ın yerel saatle 22.00 civarında Ulusal Anıt Alanı'nda toplanan katılımcılara 4 Temmuz Bağımsızlık Günü dolayısıyla hitap etmesi bekleniyordu.
KUTLAMALAR SAATLER SONRA YENİDEN BAŞLADI
Şiddetli hava koşullarının etkisini yitirmesinin ardından Washington'daki kutlamalara saatler sonra yeniden başlandı.
Trump, Ulusal Anıt Alanı'nda yaptığı yaklaşık 40 dakikalık konuşmada ülkenin kuruluşunun 250. yılını kutladı.
CNN'in haberine göre, kutlamalar 40 dakika süren havai fişek gösterisiyle sona erdi. Gösteri kapsamında 10 farklı noktadan yaklaşık 850 bin havai fişek mermisi ateşlendi. Organizasyonun, "dünyanın en büyük havai fişek gösterisi" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girmiş olabileceği değerlendiriliyor.
Öte yandan, hava koşullarının yol açtığı gecikme nedeniyle kutlamalarda sahne alması planlanan bazı sanatçıların performansları iptal edildi.