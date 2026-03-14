Bahreyn: İran’dan gelen 124 füze ve 203 İHA imha edildi

Bahreyn ordusu, İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarına karşı yürüttüğü hava savunma operasyonlarına ilişkin açıklama yaptı.

124 FÜZE, 203 İHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bahreyn'in açıklamasında, 28 Şubat'tan bu yana ülkeye yönlendirilen 124 füze ve 203 İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından durdurulduğu bildirildi.

ULUSLARARASI HUKUK İHLALİ VE BÖLGESEL TEHDİT

Açıklamada, balistik füze ve İHA saldırılarının siviller ile özel mülkleri hedef almasının uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiği belirtildi. Ayrıca saldırıların bölgesel barış ve güvenliği doğrudan tehdit ettiği vurgulandı.