Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir sanayi tesisinin İHA ile hedef alınması sonucu yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği belirtilerek, İran Devrim Muhafızları Ordusunun saldırılara ilişkin sorumluluğu üstlenmesine tepki gösterildi.

Söz konusu eylemlerin sivillerin hayatını doğrudan tehdit ettiği, ülkenin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiği, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehlikeye attığı vurgulanan açıklamada, saldırıların BM Şartı'nın 2/4. maddesine, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, hedef alınan yerin "sivil bir sanayi tesisi olduğu belirtilerek, İran'ın saldırılarını başka taraflarla yaşadığı anlaşmazlıklarla" gerekçelendirme girişiminin reddedildiği ifade edildi.

"GEREKLİ TÜM TEDBİRLERİ ALABİLRİZ"

Bahreyn'in BM Şartı'nın 51. maddesi kapsamında bireysel ve kolektif meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğu aktarılan açıklamada, ülkenin egemenliğini, vatandaşlarını ve topraklarında yaşayanları korumak için uygun gördüğü zaman, yer ve yöntemle gerekli tüm tedbirleri alabileceği belirtildi.

Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi'nin ortak savunma anlaşmasına da değinilen açıklamada, Bahreyn'in savunma kapasitesi ve askeri hazırlığının, ortaklarıyla koordinasyon içinde saldırılara karşı koyabilecek düzeyde olduğu aktarıldı.

Bakanlık, BMGK'ye İran'ın 2817 sayılı kararın hükümlerini eksiksiz uygulamasını sağlamak üzere yetkileri çerçevesinde kararlı önlemler alma çağrısı yaptı.

"BU ADIMLAR BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GÜVENLİĞE KATKI SAĞLAYACAK"

Açıklamada ayrıca sivillere ve sivil altyapıya yönelik tehditlerin sona erdirilmesi, "Hürmüz ve Babulmendeb boğazlarında deniz ulaşımının serbestisinin korunması, İran'ın vekil gruplara desteğini kesmesi ve saldırılardan kaynaklanan zararları uluslararası hukuk doğrultusunda tamamen tazmin etmesi" gerektiği vurgulandı.

Bahreyn, bu adımların bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarın korunmasına katkı sağlayacağını bildirdi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, dün akşam saatlerinde, "mevcut bir tehlike uyarısı" kapsamında halka sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısı yapmıştı.

Uyarıdan kısa bir süre sonra Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'ın saldırısında sivil bir sanayi tesisinin hedef alındığı, olay yerinde yangın çıktığı ve maddi hasar meydana geldiği kaydedilmişti.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör