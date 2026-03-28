Bahreyn: Son 24 saatte İran’dan atılan 20 füze ve 23 İHA imha edildi

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, son bir günde 20 füze ile 23 İHA'nın, 28 Şubat'tan bu yana ise 174 füze ve 385 İHA'nın önlenip imha edildiği ifade edildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.