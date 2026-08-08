Bahreyn ve Filistin, Mekke Ortak Savunma Anlaşması’nı memnuniyetle karşıladı!

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın yerleşik savunma kapasiteleri ve uzun yıllara dayanan askeri deneyimlerine dikkati çekildi. Her üç ülkenin de bölgenin güvenliğine ve istikrarına hizmet etmedeki bilinen rollerini ve verdikleri sözleri yerine getirdiklerine vurgu yapılan açıklamada, "Bu anlaşma, eşit taraflar arasında stratejik bir ortaklıktır. Her ülke, bölgede ve dünyada güvenlik ve istikrarı koruma yönündeki samimi niyetinden hareketle, kendi yetenekleri doğrultusunda katkıda bulunacaktır. Bu ortaklık güveni artırır ve caydırıcı etkisini güçlendirir." ifadelerine yer verildi.