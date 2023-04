Bakan Çavuşoğlu: Bulgaristan, AB ülkelerinden ilk arama kurtarma ekibi gönderen ülke oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan'daki temaslarını sürdürüyor. Bohçalar (Kaolinovo) kasabasında bulunan şehitler anıtını ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, daha sonra bölge halkıyla sohbet etti. Bakan Çavuşoğlu, programı kapsamında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Bulgaristan'a tüm Türkiye'den selamlar getirdiğini belirterek konuşmasına başlayan Bakan Çavuşoğlu, "Bu iftar sofrasında siz kardeşlerimizle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Ayrıca bugün burada bulunmaktan onur duyuyorum. Sizlere Edirne'den, Bursa'dan, Eskişehir'den, Ankara'dan, Trabzon'dan, İzmir'den, benim şehrim Antalya'dan kısacası tüm Türkiye'den selamlar getirdim. Sizlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini ve dualarını getirdim. Bu mübarek Ramazan ayında TİKA'mızın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla restore ettiği 280 yıllık ecdat yadigarı Şerif Halil Paşa Camii'nde buluşturan Rabb'imize şükrediyoruz. Bizleri, bizlerin bir araya gelmesine vesile olan genel başkanımız Mustafa Karadayı'ya da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Nicedir bu pehlivanlar diyarı Şumnu'ya, Deliorman'a gelmek istemiştim ama kısmet bugüneymiş. Deli Orman bilhassa Şumnu bir asırlık ilim irfan yuvası Nüvvab'a ev sahipliği yapan birçok din alimi, kanaat önderi ve kahraman yetiştirmiş, Çanakkale'de şehit vermiş, gönlü geniş, mert bir yerdir. Bu gönlü genişlik bu mertlik Kırcaali'den Vidin'e, Balçık'tan Filibe'ye bütün soydaşlarımız da var. Biz soydaşlarımızla sizlerle gurur duyuyoruz. Türk doğduk, Türk öldük şaheserinin yazarı Ahmet Şerif Şerefli gibi şairler, Osman Keskioğlu, İsmail Cambazoğlu gibi münevver isimler, Nuri Adalı, Osman Kılıç gibi milli kahramanlar, Kadriye Latifova gibi sanat değerleri ve bir milletin dünya kadar derdini omuzlarında taşıyan Naimler boşuna bu topraklarda yetişmedi. İşte Sayın Genel Başkanımızın da söylediği gibi deprem sonrasında da bu mertliği gönlü genişliği gösterdiniz. Hak ve Özgürlükler Hareketi ve Müslümanlar Diyaneti liderliğinde büyükelçiliğimizle eş güdüm halinde köy köy, kasaba kasaba seferber oldunuz. Elinizde avucunuzda ne varsa gönderdiniz. Elinde, avucunda bir şey olmayan da duasını Türkiye'ye gönderdi" dedi.

"BULGARİSTAN, AB ÜLKELERİNDEN İLK ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDEREN ÜLKE OLDU"

Türkiye'deki deprem felaketinin ardından Bulgaristan'ın Türkiye'ye yardım gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu da sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Topladığınız yardımlarla 800'den fazla çadır ve 145 konteyner deprem bölgesine gönderildi. Genel başkan Mustafa Karadayı kardeşim seçim çalışmalarına rağmen yardımları bizzat Edirne'ye kadar getirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Bu hafta sonu da yani geçtiğimiz hafta sonu da kendisi yine Kahramanmaraş'taydı. Ve orada Bulgaristan'dan gelen, sizlerin gönderdiği bir çadırda depremzede kardeşlerimizle iftar yaptı. Allah razı olsun. Yine Müslümanlar Diyanet'i yardım kampanyası düzenledi. Ayrıca Mustafa ve Vedat hocalarımız liderliğinde bütün bölge müftüleri birlikte deprem bölgesine geldiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu unutulmayacak örnek bir dayanışmaydı. Bütün deprem bölgelerini dolaştım fırsat buldukça. Bizim esas görevimiz Ankara'da. Yurt dışından gelen yardımları koordine etmekte ama her fırsatta deprem bölgesine gittik. Sizlerin buradan gönderdiği desteğin ne kadar hayra geçtiğini yerinde gördük. Allah hepinizden razı olsun. Bulgar dostlarımızın desteğini almak da çok anlamlıydı. Dost ve müttefikimiz Bulgaristan Devleti, AB ülkelerinden ilk arama kurtarma ekibi gönderen ülke oldu. Ayrıca AB içerisinde bayrağını yarıya indiren ilk ülke oldu. Cumhurbaşkanı Radev, hemen depremden sonra büyükelçimizi de arayarak devlet mekanizmasını harekete geçirdi. Biz deriz ya hep komşu komşunun külüne muhtaçtır" dedi.

"İNŞALLAH BİR YIL İÇİNDE VATANDAŞLARIMIZA EVLERİNİ YAPIP TESLİM EDECEĞİZ"

Türkiye'nin, Covid-19 salgın dönemi ve küresel enerji krizinin yaşandığı şu günlerde Bulgaristan'a geniş destek verdiğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "İşte Azerbaycan büyükelçisi kardeşim de burada. Azerbaycan'la birlikte Bulgaristan'a ve Balkanlar'a, Güneydoğu Avrupa ülkesinde yaşayan ülkelere enerji konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle Trans Anadolu doğalgaz boru hattının (TANAP) kapasitesini arttırarak dost ve müttefik ülkelere birlikte yardımcı olacağız. Beraber çalışıyoruz. Aslında şunu da bir kez daha anladık. Bir olduğumuz zaman, beraber olduğumuz zaman üstesinden gelemeyeceğimiz bir sorun yoktur. Birliğimizin, beraberliğimizin devamı önemlidir. Biz de Türkiye'de devlet, millet el ele verdik, yaralarımızı sarıyoruz. Ve şu ana kadar 80 bin civarında konutumuzun gerek apartman dairesi olarak şehirlerde, gerekse köylerde evlerimizin inşaatı başlamış durumda. İnşallah bir yıl içinde vatandaşlarımıza evlerini yapıp teslim edeceğiz. Bu arada vatandaşlarımızı tabii daha iyi şartlarda barındırmak için geçici olarak deprem bölgesinde yurt ve devlet konuk evlerine ilaveten kurduğumuz çadırlardan konteynerlere sizlerin de desteğiyle taşımaya başladık. Birçok şehrimizdeki yurtlarda ve konuk evlerinde vatandaşlarımız evleri bitinceye kadar rahatça kalacaklar. Öğrencilerimizi de etkilemeden inşallah bunu devam ettireceğiz" açıklamasında bulundu.

"KOSOVA-SIRBİSTAN ARASINDA YAŞANAN SORUNUN ÇÖZÜMÜ İÇİN HEP BİRLİKTE GAYRET SARF EDİYORUZ"

Tüm dünyada ve Balkanlar'da çeşitli sorunlar olduğunu kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Yanı başımızda Ukrayna'da savaş var. Bunların etkilerini hepimiz derinden hissediyoruz. O nedenle birliğimiz, beraberliğimiz çok daha önemlidir. Balkanlar'da, Batı Balkanlar'da krizler bazen derinleşiyor. Doksanlı yılları andıran işte özellikle Bosna Hersek'te söylemler retorik artmaya başladı. Kosova-Sırbistan arasında yaşanan sorunun çözümü için hep birlikte gayret sarf ediyoruz. Maalesef çatışmaların ve krizlerin yüzde 60'ı bizim etrafımızda. Afganistan'ı da dahil edecek olursak bizim etrafımızda. O nedenle girişimci ve insani dış politikamızı güçlendireceğiz. O nedenle barış için daha çok çaba sarf edeceğiz. İşte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Ukrayna'daki savaşın bitmesi için en çok çaba sarf eden ülke Türkiye'dir. Tahıl anlaşmasıyla bugün dünyadaki her haneye katkı sağlıyoruz. Gıda fiyat endeksinin oluşturulmasıyla birlikte fiyat düşüşüyle birlikte yine esir takası dahil her türlü çabayı devam ettireceğiz. Zaporijya Nükleer Santrali'nde bir kaza olmaması için temaslarımızı sürdüreceğiz, sürdürüyoruz. Cuma günü Viyana'da icra direktörü Grossi ile de bir görüşme gerçekleştireceğiz. Ama diğer taraftan İslam düşmanlığının, ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, hoşgörüsüzlüğün had safhaya çıktığını görüyoruz. Ve görüyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e, kutsal kitabımıza saldırılar, Türkiye Büyükelçiliklerinin önünde oluyor. Çünkü onlar da biliyor ki Türkiye, Türk milleti İslam'ın da sancaklarıdır. Ama tüm bunlarla birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Yine bütün Balkan ülkeleriyle ve milletleriyle bir ve beraber olmamız gerekiyor. Çok kıymetli kardeşlerim biraz önce yine Azerbaycan büyükelçimizle görüşüyorduk. Avrupa Konseyi'nden bu yana Azerbaycan'a da destek olmaya çalıştığımı söyledi. Azerbaycan Türkçesi'nde bir söz vardır, bir teşekkür ettiğimiz zaman borcumuzdur, yani görevimizdir anlamında. Bu bizim borcumuzdur ama siyasete girdiğim günden bu yana tüm dünyadaki soydaşlarımız da aynı şekilde soydaşlarımızın huzuru, refahı hak ve özgürlükleri şahsen benim de önceliğim olmuştur. Cumhurbaşkanımız da işbaşına geldiği günden bu yana akrabalarımıza, soydaşlarımıza yurt dışındaki vatandaşlarımıza çok önem vermektedir. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclis'in başkanıyken de yine Bulgaristan'a da geldim. O zamanda önceliğimdi. Şimdi Dışişleri Bakanı olarak da böyle. Yani geçmişte büyük acılar çektiniz. Biz bugün şehitlerimizi de andık. Bu acıları elbette unutmayacağız. Ama geleceğe de umutla bakacağız" ifadelerini kullandı.

"CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI DA BİRLİKTE DOSTLARIMIZLA, KARDEŞLERİMİZLE KUTLAYACAĞIZ"

Bulgaristan'daki demokratik gelişmelerden de bahseden Bakan Çavuşoğlu, "Hak ve özgürlük arayışı Bulgaristan'a demokrasinin gelmesinde önemli rol oynamıştır. Kimliğinizi, geleneklerinizi, ana dilimizi, ana vatanla bağları korumak ve gelecek nesillere aktarmak boynumuzun borcudur. Artık Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin vatandaşlarısınız. Bunun imkanlarından faydalanıyorsunuz ve faydalanın. Türkiye olarak TİKA'mızla, Diyanet'imizle, Yurtdışı Türkler Başkanlığımızla, sivil kuruluşlarımızla hiçbir zaman sizi yalnız bırakmayacağız. Soydaşlarımız, Türkiye ve Bulgaristan'ı birbirine bağlayan en güçlü unsurdur. Sizlerle tabii ki işbirliğimiz, kardeşliğimiz daha da güçlenecektir. Yine Bulgaristan'la ilişkilerimize de önemli katkılar sağlıyorsunuz. Ticaretimiz geçen sene 7.4 milyar dolar oldu. Bu sene ilk 2 ayda bir milyar dolar oldu. Biraz önce iş insanlarımızla bir araya geldik. Türk yatırımları buralarda artıyor. Tabii ki Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinden bahsederken Türk-Bulgar dostluğunun mimarı, Bulgaristan Türklerinin hemşerisi ve yol arkadaşı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de anmadan olmaz. Sofya'da askeri ateşe olarak görev yaptığı dönemde Atatürk, Bulgaristan'ı il il dolaşmış, soydaşlarımızla hemhal olmuştur. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde huzurlarınızda Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı da rahmetle anıyorum. Değerli kardeşlerim bu sene cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Türk hariciyesinin temellerinin atılışının 500. yılını kutluyoruz. Bizim için anlamlı bir yıldır. Şu deprem depremin yaralarını sardıktan sonra bu yılın ikinci yarısında elbette cumhuriyetimizin 100. yılını da birlikte dostlarımızla, kardeşlerimizle kutlayacağız. Rabb'im birliğimizi, beraberliğimizi bozdurmasın. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam bizlerle beraber olmak için geldiniz. Bu bizim için büyük bir şereftir. Yaklaşan Kadir Gecenizi ve Ramazan Bayramı'nızı da şimdiden tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun" ifadelerini kullandı.