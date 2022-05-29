Bakan Çavuşoğlu Fransa Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile bugün telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Bakan Çavuşoğlu mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla tebrik etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun Fransız mevkidaşı ile görüşmesinde ikili ilişkilerin de ele alındığı kaydedildi.

Fransa'da, 20 Mayıs Cuma günü açıklanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yeni kabinesinde, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine Fransa'nın Londra Büyükelçisi Catherine Colonna getirilmişti.