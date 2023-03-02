Bakan Çavuşoğlu G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde temaslarını sürdürüyor

Yeni Delhi'deki ikili görüşmelerine devam eden Bakan Çavuşoğlu, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira ile de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, bölgesel konularda iş birliğinin ele alındığı görüşmede, deprem sonrasında Türkiye'ye yardım eli uzatan mevkidaşı Vieira'ya teşekkür etti.