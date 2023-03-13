Bakan Çavuşoğlu Moğolistanlı mevkidaşıyla bir araya geldi

"TÜRK HALKIYLA GÖNÜL BİRLİĞİ HALİNDEYİZ"

Moğolistan Dışişleri Bakanı Battsetseg de, depremde ölenler için taziyelerini ileterek, "31 yıl sonra bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 1992'den sonra gerçekleşen ilk ziyaret niteliğini taşımaktadır. Depremlerden dolayı taziyelerimizi yenilemek isterim. Türk halkıyla gönül birliği halinde olduğumuzu belirtmek isterim. Depremden dolayı zorlukları kısa zamanda atlatacağınız konusunda inancımız tamdır. İki ülke arasında iktisadi alanlardaki iş birliğini zenginleştirmek için pek çok imkan bulunmaktadır" dedi.

İki ülke arasında ticari ve iktisadi alanlarda birçok imkan ve potansiyelin bulunduğunun altını çizen Battsetseg, "Her yıl 20 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvanı piyasaya kazandırma kapasitemiz mevcut. Dünya kaşmir ihtiyacının yüzde 40'ı da ülkemizden karşılanmaktadır. Dolayısıyla deri ve sakatat başta olmak üzere hayvansal ürünlerin ihracatının kolaylaştırılması, karantina ve sağlık şartlarının karşılıkla uyum sağlaması konusunda iş birliğinin pekiştirilmesinde anlaşmaya varılmıştır" ifadelerini kullandı