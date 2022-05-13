Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de 14-15 Mayıs'a gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.

NATO GÜNDEMİNDEKİ ÖNCELİKLİ KONULAR ELE ALINACAK

Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO'nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO'nun gündemindeki öncelikli konuların ele alınması bekleniyor.