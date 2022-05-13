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Giriş Tarihi: 13.5.2022 15:33

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak

İHA
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak. Bakan Çavuşoğlu, Berlin'de 14-15 Mayıs'a gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak.

NATO GÜNDEMİNDEKİ ÖNCELİKLİ KONULAR ELE ALINACAK

Toplantıda Ukrayna dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik bölgesinde yaşanan güncel gelişmelerin yanı sıra NATO'nun müteakip Stratejik Konsepti, Madrid Zirvesi hazırlıkları gibi NATO'nun gündemindeki öncelikli konuların ele alınması bekleniyor.

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Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Gayrıresmi Toplantısına katılacak
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