Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılacak

NATO'DAN AÇIKLAMA: RUSYA'YA YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son haftalardaki açıklamalarında sık sık Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakının sonuçları olduğunu, Rusya'ya yaptırımlar uygulandığını hatırlatıyor. NATO, benzer bir durum Donbas'ta yine yaşanırsa bunun Moskova için "maliyetleri ve sonuçları" olacağını ifade ediyor. NATO yetkilileri, 2014'ten sonra ittifakın doğusundaki hava, kara ve deniz mevcudiyetinin artırıldığını, Karadeniz ve Baltık Denizi'ndeki güçlerin kuvvetlendirildiğini belirtiyor. NATO'ya göre, bütün bu unsurlar Rusya'nın Ukrayna'ya karşı güç kullanması halinde bunun sonuçları olacağını gösteriyor.

PUTİN'DEN BATI'YA MESAJ

Ancak bazı uzmanlar, Rusya'nın Donbas bölgesini işgal ve ilhak etmek için "acelesi olmadığı", bölgenin zaten halihazırda Rusya etkisi altında olduğu görüşünü dile getiriyor. Düşünce kuruluşu Avrupa Politika Merkezi'nden Kıdemli Analist Amanda Paul, Ukrayna sınırındaki gibi faaliyetlerin Rusya'nın "hibrit taktiği" olarak yorumlayan uzmanlardan biri. Paul, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Burada amaç bölgede istikrarsızlık ve öngörülemez durumlar yaratmak. Aynı zamanda Ukrayna'ya güçlü bir mesaj verme amacı bulunuyor. Ayrıca bölgedeki ülkelere de 'Rusya, bulaşmamanız gereken çok güçlü bir ülkedir' mesajı veriliyor. Putin, bunu AB ve NATO'ya bu konuda hiçbir şey yapamayacaklarını göstermek için yapıyor." dedi.

"PUTİN AMACINA ULAŞMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPAR"

Rusyla Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı tekrar Rusya'nın yörüngesine oturtmak istediği görüşünü dile getiren Paul, "Putin, Ukrayna'nın AB'ye ve NATO'ya üye olma amacından, Avro-Atlantik entegrasyonu hayalinden vazgeçmesini istiyor. Putin, bu amaca ulaşmak için neredeyse her şeyi yapmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.