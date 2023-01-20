Bakan Çavuşoğlu: Terörle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Washington DC'nin ardından Texas eyaletinden yer alan Houston kentine geldi. Temasları kapsamında World Affairs Council'de kanaat önderlerinin katılımıyla düzenlenen toplantıya iştirak eden Bakan Çavuşoğlu daha sonra Houston Başkonsolosluğu'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Birçok ülkenin FETÖ'nün okullarını kapattığını ve mensuplarını Türkiye'ye iade ettiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Burada yurt dışında sadece farklı ülkelerin lobileriyle mücadele etmiyoruz, aynı zamanda terör örgütleriyle de mücadele ediyoruz. Bir taraftan PKK'nın faaliyetleri, PKK/YPG/PYD hepsi aynı örgüt. Diğer taraftan FETÖ'nün bu ülkedeki mevcudiyeti. Bu terör örgütlerine karşı bizim de mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Onlarla mücadele etmezsek, onlar bizimle mücadele ediyorlar. Dolayısıyla her bakımdan ülkemizin, sizlerin güvenliği bakımından önemli" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Houston'ın ardından ziyaretinin son gününde temaslarda bulunmak üzere New York'a gidecek. Bakan Çavuşoğlu'nun Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Başkanı Csaba Körösi ile bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.