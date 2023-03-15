Bakan Çavuşoğlu’ndan İslamofobi mesajı: Mücadelemiz sürecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Mart İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, her türlü nefret suçuyla kararlı mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü dolayısıyla fotoğraflı mesaj yayımladı.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019'da terör saldırısının hedefi olan Nur Camisi'nin fotoğrafının yer aldığı mesajında Çavuşoğlu, "Bugün 'İslamofobi ile Mücadele Uluslararası Günü'. Barış dini İslam'a yönelik saldırıların arttığı bu dönemde, her türlü nefret suçuyla kararlı mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.