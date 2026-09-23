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  • Bakan Fidan, "20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldı

Bakan Fidan, "20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya iştirak etti.

Bakan Fidan, 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı’ndan Bir Yıl Sonra konulu toplantıya katıldı
AA

Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldığı belirtildi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#HAKAN FİDAN

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