Bakan Fidan, "20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında düzenlenen "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya iştirak etti.
Dışişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundan "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen "Gelecek Yol: New York Deklarasyonu ve 20 Maddelik Kapsamlı Barış Planı'ndan Bir Yıl Sonra" konulu toplantıya katıldığı belirtildi.
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