Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşıyla görüştü! F-16 mesajı: Verilen taahhütler yerine getirilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.
F-16 MESAJI: VERİLEN TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMELİ
Bakan Fidan, Türkiye'nin F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğini ifade etti.