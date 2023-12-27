Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşıyla görüştü! F-16 mesajı: Verilen taahhütler yerine getirilmeli

F-16 MESAJI: VERİLEN TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMELİ

Bakan Fidan, Türkiye'nin F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğini ifade etti.