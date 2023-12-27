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Giriş Tarihi: 27.12.2023 16:53 Son Güncelleme: 27.12.2023 16:58

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! F-16 mesajı: Verilen taahhütler yerine getirilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirten Bakan Fidan, F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti.

DHA
Bakan Fidan, ABD’li mevkidaşıyla görüştü! F-16 mesajı: Verilen taahhütler yerine getirilmeli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, karşı tarafın talebi üzerine ABD Dışişleri Bakanı Blinken'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan görüşmede, TBMM Dışişleri Komisyonu'nun dün aldığı karara atıfla İsveç'in üyeliğiyle ilgili sürecin TBMM'nin uhdesinde devam ettiğini belirtti.

F-16 MESAJI: VERİLEN TAAHHÜTLER YERİNE GETİRİLMELİ

Bakan Fidan, Türkiye'nin F-16 satışıyla ilgili olarak, ABD Yönetimi ve ABD Kongresi'nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediğini ifade etti.

"GAZZE'DE BİR AN ÖNCE ATEŞKES İLAN EDİLMELİ"

Görüşmede ayrıca, Gazze'deki son gelişmeler ve Kıbrıs konusu da ele alındı. Bakan Fidan, Gazze'de bir an önce ateşkes ilan edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini hatırlattı.

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Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşıyla görüştü! F-16 mesajı: Verilen taahhütler yerine getirilmeli
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