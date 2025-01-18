Bakan Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü! İşte ele alınan konular
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Bakan Fidan, ziyaret kapsamında Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmelerde bulunacak.