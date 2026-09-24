Bakan Fidan, Bosnalı mevkidaşı Konakovic ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan temasları kapsamında Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel son gelişmeler ele alındı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör