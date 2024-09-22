Bakan Fidan: Filistinli kardeşlerimizi her platformda destekliyoruz

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile New York'ta olduklarını hatırlattı.

"TÜRKİYE'NİN TEMEL ÖNCELİKLERİNDEN BİRİ AKTİF DİPLOMASİ"

Küresel barış ve adaletin tesisi için dünya sahnesinde aktif diplomasi yürütmenin Türkiye'nin en temel önceliklerinden biri olduğunun altını çizen Fidan, "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" anlayışıyla, insanlık için daha adil ve refah dolu bir gelecek adına uluslararası toplumun vicdanına seslenildiğini ve Türkiye'nin çözüm odaklı diplomasi yaklaşımını kararlılıkla sürdürdüğünü kaydetti.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YAŞADIKLARI ZULMÜ DÜNYA GÜNDEMİNDE TUTUYORUZ"

Fidan, bugün katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Gazze Temas Grubu toplantısında bu vizyonu ortaya koyduklarını vurgulayarak, "Filistinli kardeşlerimizi her platformda destekliyor ve yaşadıkları zulmü dünya gündeminde tutuyoruz." ifadesini kullandı.