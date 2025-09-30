Bakan Fidan, Fransız mevkidaşı ile görüştü! Gündem Gazze'de ateşkes...
Dışişleri Bakanı Fidan, Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede, Gazze'de ateşkes ve barış sağlanmasına yönelik çabalar değerlendirildi.
