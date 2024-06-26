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Giriş Tarihi: 26.6.2024 16:51 Son Güncelleme: 26.6.2024 16:57

Bakan Fidan: Gazze'deki katliam, bölgesel savaşı tetikleyebilir

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Gazze konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in Gazze'deki katliamının her an bölgesel savaşı tetikleyebileceğini belirten Bakan Fidan, "İsrail kendi güvenliğini sağlama adı altında tüm Gazzelileri katlediyor" dedi.

İHA
Bakan Fidan: Gazze’deki katliam, bölgesel savaşı tetikleyebilir

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"NATO'NUN DAHA FAZLA ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ"

Toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi veren Bakan Fidan, "Yaptırımlar müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasını görüştük. Terörizm konusunu da ele aldık. NATO'nun daha fazla adım atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"DİPLOMASİYE ÖNCELİK VERİLMELİ"

Bakan Fidan, tüm çatışmalarda, savaşlarda diplomasiye öncelik verilmesinden yana olduklarını belirterek. "Diplomasi seçeneği Ukrayna'da kenara atılmamalıdır" dedi.

"GAZZE'DEKİ KATLİAM BÖLGESEL SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR"

Bakan Fidan, basın toplantısında Gazze konusunda da önemli mesajlar verdi. Gazze'deki katliamın her an bölgesel savaşı tetikleyebileceğini belirten Bakan Fidan, "İsrail kendi güvenliğini sağlama adı altında tüm Gazzelileri katlediyor" dedi.

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Bakan Fidan: Gazze'deki katliam, bölgesel savaşı tetikleyebilir
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