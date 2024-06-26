Bakan Fidan: Gazze’deki katliam, bölgesel savaşı tetikleyebilir

"GAZZE'DEKİ KATLİAM BÖLGESEL SAVAŞI TETİKLEYEBİLİR"

Bakan Fidan, basın toplantısında Gazze konusunda da önemli mesajlar verdi. Gazze'deki katliamın her an bölgesel savaşı tetikleyebileceğini belirten Bakan Fidan, "İsrail kendi güvenliğini sağlama adı altında tüm Gazzelileri katlediyor" dedi.