Bakan Fidan: Gazze’deki katliam, bölgesel savaşı tetikleyebilir

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakan Hakan Fidan, Türkiye-Polonya-Romanya Üçlü İşbirliği Süreci Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
"NATO'NUN DAHA FAZLA ADIM ATMASINI BEKLİYORUZ"
Toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgi veren Bakan Fidan, "Yaptırımlar müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Vilnius Zirvesi'nde alınan kararların uygulanmasını görüştük. Terörizm konusunu da ele aldık. NATO'nun daha fazla adım atmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"DİPLOMASİYE ÖNCELİK VERİLMELİ"
Bakan Fidan, tüm çatışmalarda, savaşlarda diplomasiye öncelik verilmesinden yana olduklarını belirterek. "Diplomasi seçeneği Ukrayna'da kenara atılmamalıdır" dedi.