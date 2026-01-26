Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasıyla ilgili gelişmeler, Gazze'deki insani durum ve diğer bölgesel meseleler ele alındı.

Bakan Fidan, Türkiye'nin, Gazzelilerin haklarını savunmaya yönelik olarak Barış Kurulu başta olmak üzere çeşitli platformlarda yürüttüğü diplomatik faaliyetlere ilişkin bilgi verdi.

Bakan Fidan, ihtiyaç duyulan insani yardımın, Gazze'ye ulaştırılması için çabaların kararlı biçimde sürdürüleceğini belirtti.