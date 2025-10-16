Bakan Fidan ile ABD’li mevkidaşı telefonda görüştü: Gündem Gazze ateşkesi

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Gazze'deki ateşkesin devamı ve insani yardımların bölgeye kesintisiz biçimde ulaştırılması için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu. Şarm el-Şeyh'te imzalanan Niyet Beyanı'nın uygulanmasına ilişkin konular değerlendirildi." ifadelerini kullandı.

Kaynaklar ayrıca, görüşmede Suriye'deki gelişmeler, İran'ın nükleer programına dair müzakerelerle alakalı konular ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın seyri hakkında görüş alışverişinde bulunulduğunu bildirdi.