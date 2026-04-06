Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği: ABD ve İran ile görüşme yapıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'nin Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack Ankara'da görüştü. Bakan Fidan ayrıca İranlı mevkidaşıyla da telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ı, Ankara'da kabul etti.
FİDAN İLE ARAKÇİ GÖRÜŞTÜ
Bakan Fidan ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile de telefonda görüştü.
Görüşmede savaşın gidişatı ve diğer gelişmeler ele alındı.