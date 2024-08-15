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Giriş Tarihi: 15.8.2024 11:37

Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Ankara'da görüştü.

AA
Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü

Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Ankara'da Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi" ifadesine yer verildi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması 4'üncü Toplantısı'nın bugün Ankara'da yapılacağını bildirmişti.

Irak heyetinin Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle Ortak Planlama Grubu'nun ilk toplantısının da Dışişleri Bakanı Fidan ile Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Hüseyin'in eş başkanlıklarında Ankara'da düzenleneceği belirtilmişti.

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Bakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile görüştü
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