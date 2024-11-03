Bakan Fidan: ‘İsrail’e silah satmak soykırıma ortak olmaktır!’

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı ortak basın toplantısında "Netanyahu hükümeti küresel düzeyde bir tehdit kaynağı haline gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Fidan açıklamalarına şunları da ekledi: "İsrail'e silah satmanın soykırıma ortak olmak anlamına geldiğini her fırsatta tekrarlamalıyız. Bu anlayışla İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulması için tüm ülkelere çağrı yapan ortak bir mektup kaleme aldık. 54 imzacısı bulunan bu mektubu 1 Kasım'da Birleşmiş Milletler'e ilettik".