Bakan Fidan, Katarlı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü.

Bakan Fidan, Katarlı ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü
DHA

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bugün telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Katarlı mevkidaşıyla görüşmesinde, Hürmüz Boğazı'ndaki durum ele alındı. Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani'yle görüşmesinde ise bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
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