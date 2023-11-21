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Giriş Tarihi: 21.11.2023 20:59 Son Güncelleme: 21.11.2023 21:27

Bakan Fidan Londra ve Paris'te temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22 Kasım Çarşamba günü İngiltere'nin başkenti Londra ve Fransa'nın başkenti Paris'te Gazze gündemiyle temaslarda bulunacak.

Bakan Fidan Londra ve Paris’te temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Gazze'de ateşkesin sağlanması için yürüttüğü diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Bakan Fidan, bu kapsamda yarın Londra ve Paris'te önemli görüşmeler gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "11 Kasım 2023 tarihinde Riyad'da Gazze gündemiyle toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı - Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi, Türkiye, Filistin, Suudi Arabistan, Endonezya, Mısır, Ürdün, Katar ve Nijerya'nın da aralarında bulunduğu ülkelerin dışişleri bakanlarını, savaşın durdurulmasına ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik uluslararası girişimlerde bulunulmasıyla görevlendirmişti. Sayın Bakanımız, söz konusu ortak diplomatik çaba çerçevesinde temaslarda bulunmak üzere 22 Kasım 2023 tarihinde Londra'yı ve Paris'i ziyaret edecektir" denildi.

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Bakan Fidan Londra ve Paris'te temaslarda bulunacak
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