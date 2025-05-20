Bakan Fidan Macaristan’da Türk Devletleri Teşkilatı Toplantısı’na katılacak

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Budapeşte'de düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a refakat etmek ve TDT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katılmak amacıyla, 20-21 Mayıs tarihlerinde Macaristan'ı ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın, 21 Mayıs'ta yapılacak olan Gayriresmi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda gerçekleştireceği hitabında, uluslararası sistemin barış, istikrar ve adalet üretmekte zorlu zamanlar geçirdiği bir dönemde TDT ülkelerinin bölgesel sahiplenme anlayışıyla kendi aralarındaki iş birliğini her geçen gün geliştirdiğini ifade etmesi, bu yönde adımlar atarken, TDT ülkelerinin büyük Türk dünyasının birer parçası olduğunun daima hatırda tutulması ve bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor.