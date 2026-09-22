Bakan Fidan MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.

Bakan Fidan MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katıldı
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#TÜRKİYE #HAKAN FİDAN #AVUSTRALYA #GÜNEY KORE #ENDONEZYA #MEKSİKA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!