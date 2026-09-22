Bakan Fidan MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu marjında MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak etti.
Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın MIKTA 30. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katıldığı belirtildi.
Haber Girişi