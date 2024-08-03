Bakan Fidan Mısır’a gidiyor: Ana gündem Gazze

20'YE YAKIN ANLAŞMA



Başkan Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde, iki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin (YDSK) Cumhurbaşkanlarının eşbaşkanlığında toplanacağına ilişkin ortak bildiri imzalandı. Fidan ve mevkidaşı Badr Abdellaty, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin Türkiye ziyareti sırasında yapılacak bu ilk YDSK toplantısının hazırlıklarını ele alacak. YDSK kapsamında imzalanması öngörülen 20'ye yakın anlaşmayla ilgili mevcut durum değerlendirilecek.



15 MİLYAR DOLAR TİCARET



Görüşmelerde, ikili siyasi, ekonomik, kültürel ilişkiler ve bölgedeki güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunulacak, enerji, sağlık, turizm, savunma sanayi alanında uzun vadeli işbirliği imkanları görüşülecek.10 milyar dolara yaklaşan ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarılması için çaba harcanıyor. Mısır'la kültür, eğitim ve bilim alanındaki ilişkilere de önem veriliyor. Üniversiteler arası işbirliği, medya ve iletişim alanında ortak çalışmaların da artırılması gündemde.



EL ARİŞ VE REFAH ZİYARETİ



Gazze'deki gelişmeler, Filistin meselesi ve Gazze'ye yapılan insani yardımlar ve bölgede artan gerginlikler bu ziyaretin ana gündem maddeleri olarak öne çıkıyor. Fidan'ın, El Ariş'i ve Refah sınır kapısını ziyaret etmesi, Türkiye'den Gazze'ye gönderilen insani yardımlara ilişkin Mısır Kızılayı'nın lojistik merkezinde incelemelerde bulunması öngörülüyor. Libya, Sudan ve Somali'deki gelişmeler de kapsamlı şekilde değerlendirilecek.