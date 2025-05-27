Bakan Fidan Moskova’da: 10 Mart mutabakatı uygulanmalı

Bakan Fidan, "(Rusya-Ukrayna müzakereleri) Ev sahipliğine her zaman hazır olduğumuzu ifade ettik. Bunun bir görev olduğuna inanıyoruz." dedi.

Bakan Fidan, "Rusya-Ukrayna arasındaki esir takasının ardından diğer konularla ilgili hazırlıkların sürdüğünü" bildirdi ve "Türkiye barış için her türlü desteği vermeye hazır" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Lavrov ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Lavrov ile görüşmemiz olumlu geçti. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları detaylı şekilde ele aldık" açıklamasında bulundu.

Bakan Fidan, "Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkinin önemli bir köşe taşı liderlerimizin oluşturduğu güvene dayalı ilişkidir. Sayın Erdoğan ve Sayın Putin çeşitli küresel sınamalardan geçmiş mücadeleci iki liderdir" dedi.

Bakan Fidan, "Rusya'da kesintisiz gaz temininin önemli olduğunu" ifade etti. Bakan Fidan, Akkuyu Nükleer Santrali'nin de bir an önce faaliyete geçmesi gerektiğini belirtti.

Bakan Fidan, "Putin ile yaptığımız görüşmede Cumhurbaşkanımızın hassas olduğu konuları gündeme getirdik. (Rusya-Ukrayna müzakereleri) Görüşmelerin Türkiye'de yapılması talebimizi ilettik. Ayrıca Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşası konusunda yaşanan aksaklıklar iletildi." açıklamasında bulundu.

"İNSANLIK DRAMI BİR AN ÖNCE SONLANMALI"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in saldırılarına da değinerek "Gazze'de devam eden soykırımın, insanlık dramının bir an önce durması gerekmekte. Aksi takdirde İsrail'i de içine alacak bir kaosun, yayılmanın önüne kimsenin geçmesi mümkün değil. Bu kadar kan, gözyaşı ve acı neticesiz kalmaz. Bunun bir an önce durması gerekiyor. İnsanlık ve uluslararası toplum buradaki kaybettiği sınavı yeniden kazanmak için elinden gelen bütün çabayı göstermek zorundadır" dedi.

Bakan Fidan ayrıca, "Türkiye ve Rusya olarak Suriye'nin birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması için çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini kullandı.