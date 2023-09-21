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Giriş Tarihi: 21.9.2023 22:02

Bakan Fidan, New York'ta Belarus, Bahreyn ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kapsamında New York'ta Belarus, Bahreyn ve Panamalı mevkidaşları ile ayrı ayrı bir araya geldi.

AA
Bakan Fidan, New York’ta Belarus, Bahreyn ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformundan yapılan paylaşıma göre, Fidan, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile görüştü.

Bakan Fidan, Türkevi'nde Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani ile bir araya geldi.

Fidan, Türkevi'nde Panama Dışişleri Bakanı Janaina Tewaney Mencomo ile de görüştü. Görüşmenin ardından iki ülke arasında "Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Bakan Fidan, BM Genel Kurulu marjında mevkidaşları ve muhatapları ile çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirdi.

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Bakan Fidan, New York'ta Belarus, Bahreyn ve Panamalı mevkidaşlarıyla görüştü
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