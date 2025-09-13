Bakan Fidan, olağanüstü zirve için Doha’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarınki İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'ne hazırlık amacıyla bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacak Dışişleri Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek. Bugünkü hazırlık toplantısında İİT-Arap Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde sunulacak karar tasarısı ele alınacak. Bakan Fidan'ın toplantıdaki hitabında Türkiye'nin İsrail'in menfur saldırısına karşı Katar'la dayanışma içinde olduğunu yinelemesi, İsrail'in bu saldırıyla sadece barış çabalarını değil Katar'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü de hedef aldığına dikkati çekmesi öngörülüyor. Bakan Fidan'ın İsrail'in iki devletli çözümü ortadan kaldırmaya ve siyasi gayelerle komşu bölgelerdeki mevcut durumu suiistimale çalıştığını belirtmesinin yanı sıra bölge ülkelerinin ve sorumluluk sahibi küresel güçlerin eşgüdüm içinde hareket ederek İsrail'e karşı güçlü tepki vermeleri gerektiğinin altını çizmesi bekleniyor. Devlet başkanları seviyesinde yapılacak zirve, İsrail'in 9 Eylül'de Doha'ya gerçekleştirdiği saldırının ardından Katar'ın çağrısı ve İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor.