Bakan Fidan, Pakistanlı mevkidaşı Dar ile görüştü! İşte ele alınan konular

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınması amacıyla düzenlenecek toplantıya katılmak üzere Pakistan'a geldi.

Bakan Fidan, Pakistan ev sahipliğinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud ve Mısır Dışişleri Bakanı Badr Abdelatty'nin katılacağı toplantı öncesinde Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar ile görüştü.

HANGİ KONULAR ELE ALINDI?

İki bakan, bölgesel gelişmeler de dahil olmak üzere ortak gündemde yer alan konuları ele aldı.