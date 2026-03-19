Fidan’dan Riyad’da 6 mesaj

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da toplantıya katıldı. Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar'la ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde de savaşın gidişatını ele aldı. Edinilen bilgilere göre Fidan, toplantıda 6 önemli mesaj verdi:

Savaşın müzakereyle sonlandırılması çabalarının önemine işaret eden Fidan'ın, aksi halde ilişkilerde onarılması güç tahribatlara yol açabileceğini kaydettiği bildirildi.

Sorunların çözümünde bölgesel sahiplenme anlayışının her zamankinden büyük önem taşıdığına dikkat çeken Fidan, Türkiye'nin diplomasiye katkı sunmaya hazır olduğunu ifade etti.

Fidan'ın, bölge ülkelerinin savaşa çekilmemesi için itidalli tutum sergilemelerinin öneminin de altını çizdiği aktarıldı.

Gelişmelerin güvenlik boşlukları yaratabileceği, terör örgütlerince istismar edilebileceğini de vurguladı.

Fidan ayrıca, İsrail'in saldırılarının Lübnan'ı ülkeyi dağılma riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini belirtti.

Gelişmelerin uluslararası toplumun dikkatini Filistin'den uzaklaştırmasına izin verilmemesi gerektiğini de kaydetti.