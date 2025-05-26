Bakan Fidan Rusya’da temaslarda bulunuyor: İlk durak Putin’in müşaviri

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri ve İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetine başkanlık yapan Vladimir Medinskiy'i Rusya'nın başkenti Moskova'da kabul etti.

BAKAN FİDAN KİMLERLE GÖRÜŞECEK?

Hakan Fidan'ın Moskova temasları kapsamında Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmesi, Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narişkin ile görüşmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Fidan ayrıca, Rus-Türk İş İnsanları Birliği Yönetim Kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirecek.

Bakan Fidan yarın da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya gelecek.