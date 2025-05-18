Bakan Fidan Sırbistan’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 19 Mayıs tarihinde Sırbistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri Bakanı Marko Curiç'le görüşmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliğinin seyrinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine, bu çerçevede Sırbistan'la gelişen iş birliğine verdiği önemi vurgulaması bekleniyor.

Ayrıca Bakan Fidan, Bosna-Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret etmesi, bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin gerekliliğini dile getirmesi öngörülüyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde Sırbistan'ı ziyareti sırasında Sırbistan Dışişleri Bakanı Curiç'le bir araya gelmişti.