Bakan Fidan Sırbistan’da: Mevkidaşı Duriç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliği, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesi, Bosna-Hersek'teki durum, bölgesel konular ele alındı.