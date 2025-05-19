Bakan Fidan Sırbistan’da: Mevkidaşı Duriç ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Marko Duriç ile Belgrad'da bir araya geldi.

Bakan Fidan Sırbistan’da: Mevkidaşı Duriç ile görüştü
DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya geldi.

Bakan Fidan Sırbistan’da: Mevkidaşı Duriç ile görüştü

İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.

Bakan Fidan Sırbistan’da: Mevkidaşı Duriç ile görüştü

Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliği, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesi, Bosna-Hersek'teki durum, bölgesel konular ele alındı.