Bakan Fidan Sırbistan’da: Mevkidaşı Duriç ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Marko Duriç ile Belgrad'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sırbistan temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, Belgrad temasları kapsamında Sırbistan Dışişleri Bakanı Marko Duriç ile bir araya geldi.
İkili görüşmenin ardından heyetlerarası görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmede, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu iş birliği, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesi, Bosna-Hersek'teki durum, bölgesel konular ele alındı.