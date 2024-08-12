Bakan Fidan, Somali ve Etiyopya dışişleri bakanları ile görüştü

SOMALİ DIŞİŞLERİ BAKANI İLE BİR ARAYA GELDİ

Bakan Fidan daha sonra Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile görüştü.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, "Bakanımız Hakan Fidan, Somali Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Ahmed Muallim Fiqi ile Ankara'da bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.