Bakan Fidan Suriye’de: Başkan Erdoğan Şam'ı ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı ortak basın toplantısında, "Suriye ile ilişkilerimiz 2 yılda ivme kazandı" ifadelerini kullandı.

Bakan Fidan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın gelecekte Suriye'nin başkenti Şam'ı ziyaret edeceğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu konu hakkında Şeybani ile görüştüklerini bildirdi.

Bakan Fidan, "SDG'nin kendini feshetmesini önemli buluyoruz. Bu adım zaman geçmeden sahada hayata geçmelidir" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının terörle mücadeleye zarar verdiğini belirtti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör