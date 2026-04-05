Bakan Fidan, Suriye'ye gitti: Zelenskiy ve Şara ile görüşmesi planlanıyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün gerçekleştirdiği Suriye ziyareti kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından Şam Uluslararası Havalimanı'nda karşılandı.

BÖLGEDEKİ SAVAŞIN SURİYE'YE ETKİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre; ziyaret kapsamında yapılacak temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor. Bu çerçevede; Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirilmesi, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çabaların gözden geçirilmesi, 17 Ocak ve 29 Ocak Mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirilmesi bekleniyor. Ayrıca Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin ele alınması, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulması, Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konuların görüşülmesi öngörülüyor.

ZELENSKİY VE ŞARA İLE ÜÇLÜ ZİRVE

Öte yandan Bakan Fidan'ın, Suriye'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yla üçlü bir görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.