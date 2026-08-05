Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar toplantısı dolayısıyla bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından ülkenin başkenti Amman'da kabul edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Amman'da bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi.
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