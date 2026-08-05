Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar toplantısı dolayısıyla bulunduğu Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Kralı II. Abdullah tarafından kabul edildi.

Bakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi
DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından ülkenin başkenti Amman'da kabul edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kudüs konulu Bakanlar Toplantısı vesilesiyle bulunduğu Amman'da bugün Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından kabul edildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÜRDÜN #HAKAN FİDAN

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