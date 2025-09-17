Bakan Fidan yeni yerleşkenin temel atma töreninde konuştu: Tek çatı altında modern bir karargaha sahip olacağız

Projeyi 9 Ağustos 2024 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunduklarını belirten Bakan Fidan, Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesinin stratejik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Kimi zaman başka kurumların çatısı altında, kimi zaman farklı binalara dağılmış halde hizmet eden bakanlığımız artık tek çatı altında çağın ihtiyaçlarına cevap veren modern bir karargaha sahip olacaktır. Yeni yerleştiğimiz bu bakımdan stratejik önemi haiz bir projedir. Bugün temellerini attığımız yerleşkeyle dış politikamızın kurumsal mekanını çağımıza ve vizyonumuza uygun şekilde yeniden tasarlıyoruz. Yeni yerleşkemiz diplomasi anlayışımızın dönüşümünü, kurumsal gücümüzün katlanarak artışını, çağı yakalama ve ötesine geçme irademizi ve Türkiye yüzyılı hedeflerine yürüyüşümüzü sembolleştiren bir eser olacaktır. Devletimizin uluslararası arenadaki vakarının yansıyacağı bu mekan, diplomasi tarihimizde yeni bir sayfa açarken geçmişten tevarüz eden birikimimizi de yarınlara taşıyacak güçlü bir sembol olacaktır. Zat-ı devletlerinin ifade ettikleri üzere bizim alametifarikamız eser ve hizmettir" ifadelerini kullandı.

Hariciye için azameti, işlevi ve sembolik değeriyle müstesna bir merkez inşa edildiğine dikkati çeken Bakan Fidan, "Yerleşkemiz iki etapta tamamlanacak. İlk etabın 550 gün içinde, tamamının ise inşallah 3 yıl içerisinde hizmete girmesi hedeflenmektedir. Sayın Cumhurbaşkanım, küresel ve bölgesel ölçekte karşı karşıya kaldığımız güçlü ve etkin bir dış politika ihtiyacını daha da görünür kılmaktadır. Bakanlığımızın sürekli değişen ve evrilen bir dünyada daha verimli çalışabilmesi ve meydan okumalara etkin bir şekilde cevap verebilmesi için daima kendini yenileyen, çağa uyum sağlayan bir yapıda olması gerekiyor. Bu sebeple kurumsal olarak gelişimi önceliyor, kendimizi sürekli gözden geçirerek, yenileyerek vazifemizi en güzel şekilde ifa etmeye gayret ediyoruz. Bu çerçevede zat-ı devletlerinin yüksek tensipleriyle mevzuatımızı güncelledik. Teşkilat yapımızı, personel ve terfi politikalarımızı çağımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek hale getirdik" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN YURT DIŞINDAKİ AĞI GENİŞLEDİ"

Türkiye'nin yurt dışındaki ağını genişlettiklerini aktaran Bakan Fidan, şu ifadelere yer verdi:

"263 dış temsilciliğimizle dünyanın en geniş üçüncü diplomasi ağına sahibiz. Sayın Cumhurbaşkanım, modern diplomasinin teşekkülüyle birlikte 17. ve 18. yüzyılların teammülleri yerini yeni usullere ve daha kurumsal yöntemlere bırakmıştır. Geçici mahiyette yürütülen temaslardan bugün karşılıklı bağlılıklarla örülü, girift ve kapsamlı diplomatik münasebetlere uzanan bir evrim yaşanmıştır. Günümüz dünyasında artık uluslararası ilişkilerin çok boyutlu, çok katmanlı ve çok paydaşlı niteliği öne çıkmaktadır. Bu çerçevede asırlara dayanan bir geleneğin mirasçısı olan Dışişleri Bakanlığımız da kanunla zat-ı devletlerinin tayin ettiği dış politika vizyonunu hayata geçirmek, bütün yönleriyle koordine etmek ve küresel alanda temsili sağlamakla mükelleftir. Sizin vizyonunuz tarihimizin derinliklerinden süzülüp gelen ve asırlardır devam eden hak ve hakikat yolculuğumuzun modern çağda stratejik duruşa dönüşmüş halidir. Bu anlayış doğrultusunda ülkemizin güvenlik, savunma, teknoloji, ekonomi, ticaret, enerji, ulaştırma, sağlık, kültür, turizm dahil hedeflerini bütüncül olarak ele almaktayız. Tüm bu sahalarda dış ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla uygulama ve koordine etme sorumluluğumuzu ilgili kurum ve kuruluşlarımızla yakın ve etkin bir eş birim içerisinde yerine getirmekteyiz. İşte bu yoğun faaliyet döngüsünü uyumla yürütmek ve zat-ı devletlerinin tensipleriyle belirlenen stratejiyi hayata geçirmek, güçlü bir altyapı ve titiz bir kurumsal çalışma gerektirmektedir."

Savaşların önlenmesinde ve sonlandırılmasında Türkiye'nin diplomatik gücünün belirleyici rol oynadığını vurgulayan Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgede barışın, istikrarın ve adaletin teminatı olduğunu söyledi.