Bakan Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Fidan’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı
AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Fidan, paylaşımda "Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu büyük zaferin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI #HAKAN FİDAN #GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

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