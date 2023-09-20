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Giriş Tarihi: 20.9.2023 10:58

Bakan Fidan’dan ABD’de resmi temaslar

şişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD’nin New York kentinde mevkidaşlarıyla Türkevi’nde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

DHA
Bakan Fidan’dan ABD’de resmi temaslar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu kapsamında yaptığı ziyarette eşlik eden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin New York kentinde mevkidaşlarıyla Türkevi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, New York kentinde bulunan Türkevi'nde İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajanı, İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis ve Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Shoukry ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığını açıkladı.

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Bakan Fidan’dan ABD’de resmi temaslar
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