Bakan Fidan’dan Avrupa Birliği’ne tepki: Medeniyetler üstü yapıya dönüşemedi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Sky News Arabia'ya verdiği röportajda, Avrupa Birliği 'nin ( AB ) siyasi zihniyetinde köklü bir değişim olmadığı sürece Türkiye 'nin AB'ye üye olmasının mümkün olmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanı'na göre bu yaklaşım, daha derin bir siyasi ve kültürel çıkmazın yansıması. Fidan, AB'nin Türkiye'yi, gerçek entegrasyonla bağdaşmayan bir bakış açısıyla değerlendirdiğini ifade etti.

Fidan, AB'nin Türkiye'ye yaklaşımının "kimlik siyaseti" anlayışıyla şekillendiğini ve bu zihniyetin, resmi üyelik kriterlerine uyum sağlansa bile üyeliği imkansız hale getirdiğini savundu.

Bakan Fidan, yaşanan tıkanıklığın politika farklılıklarından değil, algı ve ideolojiden kaynaklandığını vurgulayarak, " Avrupa Birliği , Türkiye'ye yönelik mevcut siyasi tutumunu sürdürdüğü sürece Türkiye'nin AB üyesi olacağına inanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"MEDENİYETLER ÜSTÜ BİR KURUM OLMAYI BAŞARAMADI"

Fidan, Avrupa Birliği'nin ulus devletlerin yetkilerinin ötesine geçen uluslarüstü bir yapı kurmakta başarılı olduğunu kabul etti. Ancak bu başarının, gerçek anlamda medeniyetler arası kapsayıcılığa dönüşemediğini belirtti.

Fidan, Türkiye'nin dışlanmasının temelinde dini ve medeniyet algılarının yattığını belirterek, "AB, uluslarüstü bir kurum olmayı başardı ama medeniyetler üstü bir kurum olmayı başaramadı." dedi.

Bu sorunun teknik kriterlerden ziyade kimlik temelli bir mesele olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye'nin üyelik sürecindeki tıkanmanın esas nedeninin kültürel sınırlar olduğunu söyledi.