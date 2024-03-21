Bakan Fidan’dan çarpıcı nükleer silah çıkışı!

"ZAPORİJYA'DAKİ DURUM ENDİŞE VERİCİ"

Nükleer enerji projelerinin finansmanında küresel iş birliğinin önemine dikkat çeken Bakan Fidan, Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki durumun ciddi bir endişe kaynağı olduğunu ifade etti. Türkiye'nin ve bölgenin yıllar önce Çernobil felaketinin sonuçlarına katlandığını hatırlayan Fidan, "Bir tanesine daha katlanmaya gücümüz yetmez. Türkiye, Zaporijya'da korkunç bir olayın yaşanmaması için çeşitli girişimlerde bulunuyor" dedi.

Nükleer silahların kullanılmasının veya bu konuda tehditte bulunulmasının da kabul edilemeyeceğini vurgulayan Fidan, "Özellikle nükleer silahlara ilişkin ifadeler, güvenli ve enerji açısından temiz bir geleceğe yönelik ortak arayışımıza gölge düşürüyor" şeklinde konuştu.

Bu konuda tansiyonun en yüksek olduğu bölgenin Orta Doğu olduğunu belirten Fidan, "Gazze'deki katliam devam ederken, İsrailli yetkililerin nükleer silahlarla ilgili açıklamaları sadece pervasız söylemler olarak geçiştirilemez. Türkiye, bu nedenle nükleer silahlanma yarışından kaçınmak için bölgenin nükleer silahlardan arındırılması gerektiği çağrısını yineliyor" dedi.