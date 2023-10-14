Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği...

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi bir ziyaret için bulunduğu Kahire'de bugün (14 Ekim) Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Gazze'ye yönelik insani yardımlar ve Gazze'den tahliyeler görüşüldü. Görüşmede ayrıca, Ukrayna'daki ve Karabağ'daki durum da ele alındı.

BAKAN FİDAN, MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI ŞÜKRİ İLE GÖRÜŞECEK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Semih Şükri'nin daveti üzerine gittiği Kahire'de temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, Türkiye ve Mısır Dışişleri bakanlıkları, karşılıklı büyükelçi atamalarının ardından ilk kez bir araya gelecek.

CUMHURBAŞKANI SİSİ İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Bakan Fidan, Kahire'deki resmi ziyaretleri sırasında Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi ile de görüşmesi bekleniyor.