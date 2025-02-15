Bakan Fidan’dan diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya'daki 61. Münih Konferansı'nın (MSC 2025) dün gerçekleşen ikinci gününde çok sayıda üst düzey isimle bir araya geldi. Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile bir görüşme gerçekleştiren Fidan ayrıca, Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Marta Kos ile de bir araya geldi. Öte yandan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, konferansta Gazze'deki ateşkesin kırılganlığını vurgulayarak, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve ateşkesin daimi hale getirilmesinin önemini vurguladı.